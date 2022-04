Estão definidas as semifinais do Campeonato Barbarense de Futebol Veteranos, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). Lava Jato x Mollon e SAEB x Chapecoense são os confrontos que apontarão os finalistas da edição 2022 do campeonato.

Os jogos das semifinais estão programados para o próximo sábado (30), no Centro Esportivo Municipal “Claudemir Martim Daniel – Mirzinho”, no São Francisco. A bola rola às 13h45 para Lava Jato x Mollon e às 15h30 para SAEB x Chapecoense.

Em caso de empate no tempo normal os classificados serão conhecidos após disputa de pênalti. Mais informações sobre as competições promovidas pela Seme podem ser obtidas no site oficial da Secretaria (www.santabarbara.sp.gov.br/esportes).