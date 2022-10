Veja a pauta que será votada pelos vereadores de Americana na sessão desta quinta-feira.

1. Em REGIME ESPECIAL – Segunda Discussão – Projeto de Lei nº 113/2022, de autoria do Poder

Executivo, que “Referenda o convênio que especifica, celebrado entre o Município e o Estado de São

Paulo, por intermédio da Secretaria da Habitação, e dá outras providências”. (Maioria simples)

2. Em REGIME ESPECIAL – Segunda Discussão – Projeto de Lei nº 114/2022, de autoria do Poder

Executivo, que “Altera a destinação e autoriza o Poder Executivo a alienar, mediante licitação, na

modalidade concorrência, o bem público que especifica, e oferecê-lo em garantia de crédito imobiliário,

dentro do programa habitacional instituído pelo Decreto Estadual nº 64.419, de 28 de agosto de 2019,

com as alterações do Decreto Estadual nº 65.835, de 29 de junho de 2021, em articulação ao programa de

incentivo a moradia da esfera federal”. (Dois terços)

3. Em REGIME ESPECIAL – Segunda Discussão – Projeto de Lei nº 117/2022, de autoria do Poder

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo, para os fins que especifica, e dá outras providências”. (Maioria simples)

4. Em Discussão Única – Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2022, de autoria do Vereador Senhor

Marschelo Meche, que “Concede título de Cidadão Americanense ao Senhor Matheus Coimbra Martins

de Aguiar”. (Dois terços)

5. Em Segunda Discussão – Projeto de Lei nº 106/2022, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe

sobre a abertura de crédito adicional especial, conforme especifica, e dá outras providências”. (Dois

terços para rejeição) (Dois terços para rejeição)

6. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 99/2022, de autoria do Vereador Senhor Vagner

Malheiros, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches

das unidades escolares de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Americana”. (Maioria

simples)

7. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 101/2022, de autoria da Vereadora Senhora Professora

Juliana, que “Institui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Americana, a Semana Municipal

de Combate à Homotransfobia e dá outras providências”. (Maioria simples)

8. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 104/2022, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a

Lei nº 6.274, de 11 de fevereiro de 2019, que ‘Dispõe sobre a concessão de incentivos financeiros

destinados à execução de projetos culturais, estabelece a reestruturação do Conselho Municipal de

Cultura e do Fundo de Assistência à Cultura, nos termos que especifica, e dá outras providências.’”.

(Maioria simples)

9. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 111/2022, de autoria do Vereador Senhor Juninho Dias,

que “Altera a Lei nº 6.201, de 06 de agosto de 2018, que ‘Institui no Calendário Oficial do Município de

Americana o ‘Janeiro Branco’, mês dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde

mental.”. (Maioria simples)