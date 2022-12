A Copart, referência na organização de leilões extrajudiciais de veículos, vai promover três novos leilões, dois no estado de São Paulo e um em Minas Gerais. Os consumidores terão a oportunidade de adquirir diversos modelos nas sessões marcadas para sexta-feira (16), às 10h no pátio de Osasco (SP), às 12h no pátio de Betim (MG) e às 14h, novamente no Pátio de Osasco.

Entre as oportunidades disponíveis no site da Copart, uma das categorias que mais chama atenção é a de veículos importados. Entre eles, a categoria caminhões e rebocadores terá uma picape de grande porte, modelo Dodge Ram 2500 2012/2012 (Link), com tabela Fipe de 235.440,00 reais.

Já na categoria SUV Grande, estará disponível um veículo da marca inglesa Land Rover, modelo Discovery 2013/2013 (Link), com tabela Fipe avaliada em 130.423,00 reais. Também haverá uma Land Rover Range Rover 2007/2008 (Link), com tabela Fipe avaliada em 78.159,00 reais.

Há ainda importados da montadora alemã BMW, como uma BMW X5 2008/2009 (Link), com tabela Fipe de 73.514,00 reais, e uma BMW Série 3 2011/2011 (copart.com.br/lot/728123), com tabela Fipe de 70.468,00 reais.

Como participar das sessões

Os leilões organizados pela Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados. As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar do leilão organizado pela Copart Brasil, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.

Para mais informações, visite: Link