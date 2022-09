Horóscopo de segunda-feira 19 de setembro de 2022

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No campo sentimental, não pense tanto, principalmente no passado. Portanto, viva o presente como ele vem e não se preocupe tanto com o futuro. Esta pode ser uma semana de novos…

Dinheiro & Trabalho: Nos assuntos de trabalho, a maneira de lidar com os problemas pode mudar e muito o resultado que você obtenha. Assim, se procura reconhecimento, seja aplicado antes de começar. Para… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: À primeira vista é possível que esteja sentindo um formigamento ao olhar para alguém que conhece bem. Conecte-se com sua intuição para descobrir o caminho que deve seguir para…

Dinheiro & Trabalho: Neste momento, a criatividade será favorecida em todas as suas formas. Dessa forma, você terá a energia certa para reativar projetos que estavam parados há muito tempo e levá-los ao sucesso. O… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A nível sentimental, você terá uma semana fantástica. Assim, é possível que através dos seus amigos, conheça uma pessoa que o impactará desde o início. Com ela é muito provável que…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, novidades esperam por você, boas em sua maioria, com algumas pequenas exceções. Talvez tenha alguém acima de você com quem não se dê muito bem e que não considera… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Talvez existiu no passado alguém com quem você se relacionava que poderia ter sido o parceiro perfeito. Contudo, deixou essa oportunidade escapar. Mas hoje, as estrelas favorecem…

Dinheiro & Trabalho: Graças à sua intuição e experiência, as estrelas apontam que terá um boa semana. Dessa forma, conseguirá atingir seus objetivos de forma fácil. Então aproveite para definir uma meta. Por outro… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se você é sentimentalmente livre, esta semana pode ter uma grande surpresa. Talvez um amigo irá lhe apresentar alguém de quem já havia falado há muito tempo. À primeira vista você…

Dinheiro & Trabalho: Neste dia, talvez encontre um obstáculo em seu trabalho. Antes de mais nada, verifique a situação, e verá que é fácil resolvê-lo. A vida profissional não é apenas composta de coincidências, mas… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Desde já, tenha mais confiança na área sentimental, porque age como se estivesse à beira de uma catástrofe. Talvez alguma experiência negativa tenha deixado você com esse medo…

Dinheiro & Trabalho: No campo do trabalho, certas mudanças poderão ser produzidas que o beneficiarão muito. Talvez chegue um novo chefe com quem você se dê muito melhor do que com o anterior. Como resultado… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: É provável que neste momento você esteja percebendo que essa amizade está se tornando algo mais sério. Afinal, está sentindo-se super apaixonado por essa pessoa. A primeira…

Dinheiro & Trabalho: Agora estará cheio de energia e terá muita claridade que se refletirá em tudo o que fizer no trabalho. Desse modo, essa atitude atrairá muitas coisas interessantes para você, mesmo algumas que você… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Um período muito importante no amor espera por você. Finalmente vai conseguir se mostrar como realmente é diante da pessoa que preenche seu coração. É exatamente isso que ela…

Dinheiro & Trabalho: Neste ciclo você viverá excelentes momentos no campo profissional. Assim, se achava que ninguém apreciava seus esforços, começará a perceber que estava errado, pois seu trabalho é… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Finalmente alguém em quem você estava de olho dará um passo à frente e isso o deixará radiante. Assim, suas esperanças aumentarão ao descobrir em breve que as qualidades que…

Dinheiro & Trabalho: Nestes dias você estará cheio de energia e boas vibrações no trabalho. Além disso, a sua vitalidade estará alta e se verá forte o suficiente para realizar qualquer tarefa que lhe seja designada. Você… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É possível que tenha uma ótima semana no que se refere aos assuntos do coração. Ela compensará tudo o que possa estar passando em outras áreas. Assim, você se sentirá mais próximo…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, é bem provável que tenha uma semana muito frutífera e as coisas sejam como quer. Agora você terá muita clareza mental e aprenderá com seus erros a corrigir as coisas que não o… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Em um nível sentimental, talvez esteja com um pouco de tensão difícil de controlar. Isso devido à espera de ter um encontro pessoal com alguém que conheceu através das redes sociais…

Dinheiro & Trabalho: As estrelas lhe darão uma energia extra que o ajudará a se colocar em uma posição privilegiada no trabalho. Assim, se você está tentando chamar a atenção de seus superiores, vai conseguir. Eles… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Se neste momento está sentimentalmente livre, poderá encontrar alguém que o fará pensar que é o amor da sua vida. Afinal, responderá exatamente ao ideal de parceiro que você forjou…

Dinheiro & Trabalho: A princípio, tudo indica que terá uma semana muito intensa no trabalho, procure ser paciente para terminar bem. Também pode surgir a oportunidade de ter uma segunda ocupação em seu tempo.. Continue lendo o signo Peixes