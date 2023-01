A Secretaria de Educação iniciou nesta quinta-feira (19)

a “Semana da Educação”. O evento reuniu cerca de 400 professores da Educação Infantil no Anfiteatro da Emefei “Antonia Fagnoli”, 600 Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs) na Casa de Maria e 450 professores do Ensino Fundamental no CIEP “Dom Eduardo Koaik”. O objetivo é qualificar a educação do município por meio de capacitação com a participação de profissionais renomados da área.

“Uma alegria imensa retomarmos a Semana (SdE). Um momento de reencontro com os amigos e de planejamento para o ano letivo a partir da organização cuidadosa da equipe da Secretaria. Se preparar para o atendimento de mais de 16 mil crianças, adolescentes, jovens e idosos é essencial para a garantia de aprendizagem de nossos estudantes. Nos colocarmos perto dos educadores nos faz co-responsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem”, disse a secretária Tânia Mara da Silva.

A iniciativa segue nos dias 20, 23 e 24 de janeiro envolvendo mais de 1.600 educadores da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d´Oeste. A ação acontece também no CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara), com capacitação para as cozinheiras que cuidam da alimentação escolar das escolas municipais. As aulas para mais de 16 mil alunos retornam dia 25 de janeiro.

As palestras nesta quinta-feira (19) foram com as formadoras do Centro de Formação da Escola da Vila – SP, Kátia Keiko Matunaga e Flávia Montagna, com o tema “A Educ Infantil como espaço para construir, desconstruir e revelar a potência das infâncias” e com a formadora Denise Guilherme, educadora e mestre pela PUC-SP, com a palestra “Literatura na escola: por que é urgente aprender e ensinar a ler, desde cedo?”. Os encontros abrangeram professores da Ed Infantil e ADIs (Auxiliar de Desenvolvimento Infantil).

A programação de abertura contou também com momento cultural de Dança Terapêutica, uma das modalidades desenvolvida pelo Setor de Psicologia, dentro do projeto “Cuidando de quem Cuida” com os funcionários municipais da rede.

Na sexta-feira (20), a programação contará com duas palestras : “Apresentação do Projeto Jaê – Prática Antirracista”, projeto este desenvolvido no município, com Alessandra Tavares e Cristiane Tavares, formadoras da Comunidade Educativa CEDAC e “Como intensificar as aprendizagens dos estudantes? – Desafios e possibilidades” com a formadora Priscila di Giovane, Mestra pela PUC/SP, formadora de Professores Alfabetizadores, sendo público alvo para essas palestras os professores do Ensino Fundamental.

E na segunda-feira (23) a apresentação do Projeto Jaê será para os ADIs, monitores culturais, professores especialistas: arte, educação física, inglês e educação especial, além dos profissionais atuantes nas escolas conveniadas pelo Bolsa-Creche e nas administradas pelas Organizações Sociais, também na Casa de Maria. O dia 24 é reservado para o planejamento escolar.

Além das palestras, todos os educadores seguem em formação na Semana com a Equipe Técnica da Sec. Educ através de Semináríos de Boas Práticas e de formações nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Inglês, Educação Física e Educação Especial. Os gestores da Rede Municipal de Ensino estiveram envolvidos em todas as atividades propostas.

Semana de Capacitação Projeto Horto/Horta e Nutrição Saudável

Cerca de 200 profissionais participaram nesta quinta-feira (19) de capacitação no CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara) do Projeto Horto/Horta e Nutrição Saudável. O evento integra a Semana.

Cozinheiras da Rede Municipal de Ensino e vinculadas à Casa da Criança puderam conferir as palestras “Boas Práticas de Manipulação e introdução na merenda escolar”, com as nutricionistas do Setor de Alimentação Escolar da Sec Educ, “Plantio e prática de manipulação na horta” e “Sistema Agloflorestal” com educadoras ambientais do NEA (Núcleo de Educação Ambiental, além do convidado especial Pajé Rosivaldo, com o tema “Educação popular em saúde – qualidade de vida”. Os encontros seguem nos dias 20, 23 e 24 de janeiro.

