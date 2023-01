Semana Municipal do Primeiro Emprego é proposta por vereador

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) protocolou um projeto de lei na secretaria da Câmara Municipal de Americana propondo a inclusão da “Semana Municipal do Primeiro Emprego” no calendário oficial da cidade.

De acordo com o parlamentar, o objetivo do projeto é promover uma semana voltada ao jovem trabalhador que busca o primeiro emprego, oferecendo cursos, palestras e encontros que preparem e motivem esses jovens para que busquem a primeira oportunidade no mercado de trabalho, além de proporcionar formas de incentivo aos empregadores para que ofereçam a oportunidade do primeiro emprego de forma mais ampla.

LEIA TAMBÉM: Emprega FAM acontece na segunda com 700 vagas

Lucas ressalta ainda que Americana possui entidades que atuam há muitos anos neste segmento e que a realização de uma semana específica sobre o tema poderá organizar a demanda de vagas nas empresas e a oferta de mão de obra. “Temos em nossa cidade o SOMA, o SENAI, o CIEE e o CCPA por exemplo, que são entidades que atuam há muito tempo na capacitação de mão de obra de jovens. Do outro lado temos empresas com dificuldades para encontrar mão de obra e inseguras para oferecer a oportunidade pra quem ainda não tem experiencia profissional”, aponta.

“Neste contexto, a ‘Semana do Primeiro Emprego’ será uma forma de incentivar o jovem para que busque se preparar para o mercado de trabalho e para que os empregadores, tendo acesso e conhecendo o trabalho dessas entidades, sintam-se seguros para ofertar essas vagas em suas empresas. Além disso, possibilitará que Americana comece a tratar a capacitação de jovens e o primeiro emprego como política pública em âmbito municipal”, comentou.

O projeto de lei será encaminhado às comissões permanentes para análise. Não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento