Semana do Cinema chega com ingressos a R$10

Até o dia 14 de fevereiro os ingressos nos cinemas participantes vão custar apenas R$ 10. Os combos de pipoca e refrigerante também terão um valor promocional.

A campanha é realizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) e tem como objetivo comemorar o retorno do público às salas de cinema, depois do grande tempo parado devido à pandemia da Covid-19. Os ingressos e a promoção têm apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras da Multiplex (Abraplex).

Os filmes em cartaz no Cinépolis do Campinas Shopping são: Operação Hunt; Avatar: O Caminho da Água; Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody; Batem à porta; Gemini: O Planeta Sombrio; M3gan; A Profecia do Mal; Gato de Botas 2: O Último Pedido; Alerta Máximo; O Grande Mauricinho; e O Pior Vizinho do Mundo.

Outras informações sobre os filmes e a programação completa, basta acessar o site: www.campinasshopping.com.br

Shopping ParkCity Sumaré e rede Cineflix

Com o objetivo de oferecer lazer e cultura aos clientes, o Shopping ParkCity Sumaré e a rede Cineflix realizam a partir desta quinta-feira (dia 9 de fevereiro) a Semana do Cinema, com exibição de diversos filmes por um valor promocional de R$ 10,00 em todas as sessões.

A promoção, que vai até o dia 14 de fevereiro e contará com uma programação que inclui os principais filmes em cartaz no momento como: Avatar: O Caminho da Água, Gato de Botas 2: O Último Pedido, M3gan, Alerta Máximo, O Pior Vizinho do Mundo, Batem à Porta, O Grande Mauricinho, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Desapega!, Titanic e Oferenda ao Demônio. Os horários de cada sessão e as salas em exibição podem ser consultadas no site do Shopping (www.parkcitysumare.com.br).

Ao todo serão 75 sessões para os cinéfilos aproveitarem todos os filmes e as exibições ocorrerão das 14h30 às 22h.

O valor promocional de R$ 10,00 será único para todos os ingressos e não haverá meia entrada, ou seja, para qualquer sessão dos filmes que fazem parte da campanha durante os seis dias da Semana do Cinema.

“O Shopping ParkCity Sumaré conta com cinco salas de cinema que proporcionam uma experiência única para seus espectadores. E esta campanha é uma forma de valorizarmos esta expressão cultural tão rica e enaltecermos as produções cinematográficas”, explica Guilherme Quinteiro, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

“O Shopping ParkCity Sumaré e a rede Cineflix seguem uma tendência mundial de oferecer o melhor a seu público, valorizando a importância do lazer com uma programação que conta com clássicos do cinema, preços convidativos e momentos de descontração”, confirma Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral do Grupo AD Shopping.

Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade e está localizado no melhor lugar de Sumaré, na Avenida Rebouças. Inaugurado em novembro de 2019 com todas as facilidades de acesso, o Shopping conta com um mix de lojas âncoras, megalojas e lojas satélites com uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços. O ParkCity Sumaré conta com uma unidade do Savegnago Supermercados, além de opções de lazer, cultura e gastronomia. Também possui cinco salas de cinema da Rede Cineflix com capacidade total para 500 pessoas e a Academia Inova, rede que está entre as melhores operações desta atividade.

Site: www.parkcitysumare.com.br

Facebook: Facebook.com/parkcitysumare

Instagram: @parkcitysumare

Sobre a AD Shopping

A AD Shopping está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 42 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São 31 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. O Grupo AD lançou recentemente a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que facilita a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial, em lojas, quiosques ou mídia no mall.

Visite: www.adshopping.com.br, www.admall.com.br e www.alugueon.com.br.

Serviço

Semana do Cinema no Shopping ParkCity Sumaré

Data: de 09 a 14 de fevereiro.

Local: Salas Cineflix.

Preço promocional por sessão: R$ 10,00.

