Sem Uber? 6 aplicativos de transporte onde eles não vão

Entre os aplicativos de transporte, a Uber costuma ser

uma das principais recomendações. Contudo, mesmo sendo um dos apps mais populares de mobilidade urbana, não quer dizer que ele esteja presente em todas as cidades que precisam dos serviços de transporte. Nos últimos anos, algumas startups perceberam essa lacuna e investiram na ideia de oferecer a solução de modo descentralizado.

“Hoje, a concorrência entre aplicativos de mobilidade urbana vem crescendo mês a mês, e muitas são as empresas que podem oferecer benefícios iguais às empresas mais famosas, ou até melhores, com mais personalização”, comenta Bruno Muniz, sócio-executivo da Gaudium , startup focada nos mercados de mobilidade e logística.

Atento ao cenário da mobilidade e ao potencial de aplicativos alternativos de transporte, que contam com parcerias e benefícios aos usuários, Muniz elenca seis opções de apps que atuam em cidades em que os grandes players não marcam presença. Confira:

1. Toindo

Disponível em quatro estados — São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás –, o app da Toindo tem um diferencial de seus concorrentes, colocando em foco a valorização de seus motoristas. “Neste app, existe um sistema de crédito com valores pré estabelecidos, tornando os ganhos mais atraentes para os motoristas. O app investe também numa comunicação constante com seus motoristas parceiros, ajudando nos custos com combustível e manutenção de veículos”, destaca Muniz. O app pode ser instalado tanto no sistema operacional IOS quanto no Android .

2. BR Car

Outro aplicativo de transporte com proposta semelhante ao Uber e à 99 é o BR Car . O app de mobilidade está disponível em cidades no Mato Grosso do Sul e Paraná. É possível ainda acionar os serviços via telefone e Whatsapp, ampliando a acessibilidade. O BR está disponível para download nas versões IOS e Android .

3. Confiança Mobi

Representando a modalidade de carona no Rio Grande do Sul, o Confiança Mobi foi eleito o melhor app de corridas da cidade. Ele aceita pagamentos por Pix, dinheiro, cartão de crédito e débito. O Confiança Mobi libera, ainda, 25% de desconto para passageiros que realizam a primeira viagem no app. O aplicativo está disponível para download na versão Android e IOS .

4. Rota 46

Desde 2020, a proposta da Rota 46 é oferecer um serviço personalizado baseado em confiança e preços justos aos seus clientes de Santa Catarina e do Paraná. “A criação da solução veio de três empreendedores que queriam proporcionar experiências excelentes de mobilidade em cidades de porte médio, que normalmente não recebem tanta atenção dos grandes, como Uber ou 99”, aponta Muniz. O Rota 46 pode ser instalado nas versões Android e IOS .

5. Lucar

Com presença em Minas Gerais, o Lucar realiza serviços de mobilidade urbana para pessoas e entregas. “Com opções comuns e confort, o Lucar dá aos seus passageiros a possibilidade de escolher repetir uma viagem com determinado motorista, a partir da boa avaliação”, comenta Muniz sobre o diferencial do app. O Lucar pode ser baixado em aparelhos com sistema Android .

6. Elitte 83

Com forte presença na Paraíba, o Elitte 83 faz corridas a partir de 48 centavos e, além do transporte de pessoas, oferece serviços de fretes e encomendas. “Por não ter Uber nas cidades em que o Elitte 83 atua, ele ganhou grande popularidade com facilidade, e conta com diversos descontos e benefícios em datas sazonais, tanto para os motoristas quanto para os usuários”. O aplicativo pode ser baixado em versões Android e IOS .

