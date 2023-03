O vereador Marschelo Meche (PL) criticou o Portal Novo Momento após uma postagem em que o parlamentar coloca uma peruca loira e imita o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) no ataque as mulheres trans. A pauta de Ferreira e dos Bolsonaro é que as trans não são ‘mulheres biológicas’ e que estariam ‘desvirtuando’ o que é ‘ser mulher’.

Em suas redes sociais, Marschelo, que não possui nenhum projeto apresentado em defesa ou sobre os direitos das mulheres na sua vida política, compartilhou a nota publicada pelo portal com a seguinte mensagem: “Para o portal esquerdista, defender que mulheres tenham seus direitos e conquistas preservados, sem que outros gêneros tomem seus lugares, é transfóbico”.

ABORTO. O único projeto de Marschelo com relação às mulheres refere-se ao aborto. A proposta, que nem chegou a entrar em pauta e foi retirada por Marschelo, instituiria em Americana a Semana de Conscientização Contra o Aborto.

Em seus dois mandatos como vereador de Americana, Marschelo teve 19 projetos retirados, 1 rejeitado, 2 inconstitucionais, 3 vetados e 8 aprovados.

