O deputado estadual Cauê Macris (PSDB) deve ficar fora da vida política no próximo ano, pelo menos de algum cargo público.

Após não ter se candidatado à reeleição para deputado e com a vitória de Tarcísio de Freitas para o Governo do Estado de São Paulo, Cauê não assumirá um cargo no governo como era especulado caso a vitória tivesse sido de Rodrigo Garcia (PSDB). Conversas de bastidores antes das eleições davam conta de que Cauê poderia ir para o Tribunal de Contas caso Rodrigo levasse a melhor.

Cauê foi presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e atualmente chefia a Casa Civil.

APOIO. Rodrigo não venceu e, no segundo turno, declarou forte apoio a Tarcísio, mas ainda assim o partido não terá espaço na gestão do republicano. Vários americanenses tinham cargos no governo na conta do PSDB Americana e, segundo levantamento do NM, já foram avisados do fim do ciclo, inclusive já com a saída antecipada de alguns.

VANDERLEI. Ao perder eleição, Vanderlei Macris termina a vida política pública após 12 mandatos. Nos últimos anos, Vanderlei destinou uma “enxurrada” de verbas para Americana, incluindo a construção do Centro de Tratamento de Câncer, já em funcionamento na cidade.

RAFAEL. A informação é que o caçula político de Vanderlei deve tentar novamente ser vereador em Americana em 2024. Rafael chegou a se candidatar para prefeito da cidade, mas acabou perdendo para Chico Sardelli (PV) e Maria Giovana (PDT). Após a derrota (inesperada e que abalou o grupo), Rafael coordenou a campanha do pai à reeleição na região, mas também não obteve a vitória.

O NM procurou a assessoria de Cauê para comentar o futuro político, mas não obteve resposta.