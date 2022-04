A imagem de dois jovens feridos após um acidente na Rodovia Sinval Guazzelli, no Rio Grande do Sul viralizou nas redes sociais nesta semana. Com mais de 166 mil curtidas, Nickolas Tonet, de 19 anos e amigo Lucas Gelain, de 20, aparecem ensanguentados com o veículo destruído ao fundo. Eles retornavam de uma festa quando um deles, que conduzia o carro, cochilou ao volante e perdeu o controle do automóvel.

Apesar da imagem turbinar nas redes só agora, o acidente aconteceu no final de janeiro. No vídeo em que os dois caminham na estrada, eles dão um “conselho” aos seguidores: “Oi galera, dirijam bêbados, mas não dirijam com sono”. Na colisão, eles ganharam alguns ferimentos na cabeça e o carro teve perda total.

Em outro vídeo, também publicado no twitter de Nickolas, câmeras de segurança registraram o momento em que o corsa branco atinge o barranco. Ao Uol, ele contou que não fez uso de bebida alcoólica no dia do acidente, no entanto, o sono teria colaborado para que perdesse o controle do carro e colidido. Segundo o jovem, o veículo chegou a capotar três vezes.