Foram selecionados os espetáculos e companhias que se apresentarão na edição 2022 da Mostra de Teatro “Cena Bárbara” de Santa Bárbara d’Oeste. A seleção foi realizada por meio de uma curadoria de profissionais das artes da cena, composta por Miriam Rinaldi, Viviane Casteliani e Lays Ramires. O evento acontecerá de 17 a 25 de setembro em diversos espaços culturais e de convivência do Município.

No total, 165 grupos se inscreveram, sendo das cidades de Americana, Araras, Araraquara, Bauru, Bragança Paulista, Campinas, Cubatão, Embu, Franco da Rocha, Franscisco Morato, Hortolândia, Ibirá, Iracemápolis, Itanhaém, Itu, Itupeva, Jacareí, Jundiaí, Limeira, Lorena, Mauá, Mogi Guaçu, Paraguaçu Paulista, Paulínia, Pindamonhangaba, Piracicaba, Pirassununga, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, Salto, Santa Bárbara d’Oeste, Santos, São Bernardo do Campo, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Paulo, São Sebastião, Sertãozinho e Ubatuba.

A Mostra é realizada pelo Grupo Di Atus e pela Cia Arte-Móvel e conta com execução pelo ProAc (Programa de Ação Cultural), por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e Município de Santa Bárbara d’Oeste, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Confira os selecionados:

CATEGORIA RUA

1. “Arruança” – Rosa dos Ventos (Presidente Prudente)

2. “Quixotes” – Circo Navegador (São Sebastião)

3. “Histórias de montar – qual o seu vaso?” – Casa Dois João (Santa Bárbara d’Oeste)

4. “Gran Cirque Brado” – Circo Caramba e Damião e Cia (Campinas)

Suplentes:

1. “Clownfusão, os internacionalmente desconhecidos” – Raros Circo Teatro (Ribeirão Preto)

2. “Riso Show” – MB Circo (Santa Bárbara d’Oeste)

3. “O Poste” – Daniel Salvi (Campinas)

CATEGORIA INFANTO-JUVENIL

1. “Elisa e os cisnes selvagens” – Teatro por um triz (São Paulo)

2. “Gulliver – um gigante diferente” – Cia Teatral Tertúlia (Ribeirão Preto)

3. “O menino coruja” – Cia Arte das águas (Ibirá)

4. “Ora bolas – Clarinha e suas histórias” – Cia Maria Emília (Campinas)

Suplentes:

1. “É tudo família!” – Catarsis (Itupeva)

2. “Gran Circo de fios” – Cia ADitaCuja (Ribeirão Preto)

3. “Em busca do snark invisível” – Magnólia Cultural (São Paulo)

CATEGORIA ADULTO

1. “Ay Carmela” – Grupo Tecelagem (São Paulo)

2. “Como se fosse” – Grupo Matula Teatro (Campinas)

3. “Cordel do mistério de Caiatú” – Tragatralha Cia de Teatro (Piracicaba)

4. “Finda” – Cia ADitaCuja (Ribeirão Preto)

5. “Hamlet Cancelado” – Vinicius Piedade (São Paulo)

6. “O Touro – história de fantasma no Brasil profundo” – O Barong (Araras)

7. “88 (oitenta e oito)” – Cia Aya (São José dos Campos)

Suplentes:

1. “O Poderoso Palhaço” – Aliteatro (Presidente Prudente)

2. “Cantos da água em estado sólido” – Coletivo Aguaceiro (Piracicaba)

3. “Criatura, uma autópsia” – Bruna Longo (São Paulo)