A Seleção Masculina Sub-20 se apresenta para a disputa do Torneio Conmebol Sul-Americano nesta quinta-feira (5), no Rio de Janeiro. O grupo participará de uma etapa de preparação na Granja Comary, o Centro de Treinamento da Seleção Brasileira, em Teresópolis, até o próximo dia 15 de janeiro.

Os atletas desembarcam pela manhã no Rio de Janeiro e passarão por uma bateria de exames médicos em uma clínica na capital carioca. Em seguida, se deslocam para o CT da Seleção, na Região Serrana. O primeiro treinamento em campo está marcado para as 18h30.

O cronograma de treinamentos na Granja Comary prevê um jogo-treino no dia 14 de janeiro, às 16h30, com adversário ainda a ser definido. Todas as atividades em campo serão abertas à imprensa. Informações sobre o credenciamento abaixo.

O embarque para Cali, na Colômbia, país-sede da competição, está previsto para o dia 16 de janeiro, três dias antes da estreia contra o Peru, no Estádio Pascual Guerrero. O Torneio Conmebol Sul-Americano Sub-20 é classificatório para a Copa do Mundo FIFA da categoria, que será realizada na Indonésia, no mês de junho. Os quatro melhores classificados na disputa conquistam a vaga para o Mundial. Os três primeiros garantem lugar nos Jogos Pan-Americanos, em Santiago.

Credenciamento de imprensa

Os profissionais de imprensa interessados na cobertura dos treinamentos e participação presencial nas coletivas devem enviar e-mail para [email protected] com nome completo, nome da empresa e número de RG. Assunto: SELEÇÃO SUB-20 NA GRANJA COMARY

Horários de treinos e atendimentos à imprensa na Granja Comary – 05 a 15 de janeiro:

05/01 – Treino às 18h30

06/01 – Treino às 16h30 / Atendimento às 15h

07/01 – Treino às 10h / Atendimento às 11h45

08/01 – Treino às 10h / Atendimento às 11h45

09/01 – Treino às 16h30 / Atendimento às 15h

10/01 – Treino às 10h / Atendimento às 11h45

11/01 – Treino às 16h30 / Atendimento às 15h

12/01 – Treino às 16h30 / Atendimento às 15h

13/01 – Treino às 16h30 / Atendimento às 15h

14/01 – Jogo-treino às 16h30 / Atendimento às 18h30

15/01 – Sem atividades de imprensa.

16/01 – Embarque para a Colômbia às 7h20, saindo do Aeroporto do Galeão. Previsão de chegada a Cali: 15h22. (Fuso de duas horas a menos em relação ao horário de Brasília)