As equipes das Secretarias de Obras e Transportes da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, começaram na última semana uma nova “rodada” de ações de revitalização periódica dos pontos de ônibus da cidade, incluindo uma nova pintura e, se necessário, a reforma estrutural da estrutura. Esse trabalho faz parte do calendário periódico de zeladorias e limpezas na cidade. Nos últimos dias, foram recuperados seis pontos.

Nesta etapa, as equipes já revitalizaram um ponto de ônibus na Avenida São Gonçalo, no Jardim Santa Rita 2, localizado próximo às escolas municipais Prefeito José Mario de Moraes e Prefeito Simão Welsh. Foi realizada a pintura de toda a estrutura do ponto, que já estava muito desgastado, sujo e coberta de pichações.

Além disso, foi feito o mesmo serviço em quatro pontos de ônibus da região central – três na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini (vicinal para Americana), dois na altura da Secretaria Municipal de Educação e um ao lado da sede do IZ (Instituto de Zootecnia), e outros dois na Praça Central José Gazzetta, na Avenida Carlos Botelho. Outros cinco devem ser recuperados até a próxima semana.

Poucos dias atrás, o trabalha havia iniciado pela revitalização do ponto da Rua Sigesmundo Andermann, entre o Jardim São Manoel e o 23 de Maio/Jardim Éden, em frente à sede da Associação dos Bombeiros Voluntários de Nova Odessa – como parte da remodelação e revitalização de todo o entorno da nova ponte construída pela Prefeitura sobre o Córrego Capuava, entre o Ginásio de Esportes do São Manoel e o Parque Linear do 23 de Maio.

OUTRAS ZELADORIAS

As equipes de Obras e Transportes, juntos ao Meio Ambiente e a Coden Ambiental realizaram outros serviços de zeladoria na cidade nesta semana. Eles consistem geralmente na poda da grama alta, retirada de galhos, folhas e entulho, roçagem do solo, poda de árvores e, se preciso, também reformas em algumas estruturas ou no asfalto da cidade.

Alguns dos serviços realizados ao longo desta semana foram a manutenção do campo de areia do Jardim dos Lagos, com ajuda da Secretaria de Esportes. Foram feitas a limpeza, retirada de mato, lixo e a troca de areia para melhorar suas condições e deixá-los mais confortáveis para os munícipes que os utilizam para sua prática esportiva. Além disso, foi feito o reparo do alambrado que cerca o campo, consertando os buracos na grade e cortando os metais que estavam soltos, e podiam machucar os usuários do campo.

Por fim, foi instalada a energia elétrica no poste de iluminação implantado no interior do pátio da Diretoria de Transportes, ao lado da Prefeitura, algumas semanas atrás, e também foi feito um mutirão de limpeza e zeladoria nas áreas verdes do Jardim Campos Verdes.