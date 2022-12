Horóscopo de segunda-feira 5 de dezembro de 2022

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A energia dos relacionamentos está em alta, não importa o que aconteça e mesmo que ainda pareça distante, o que você sonha começa a se tornar real. Em breve o caminho que você…

Dinheiro & Trabalho: Algo nas finanças muda para melhor, você verá que se trata de uma situação que era para ter acontecido há algum tempo. Você simplesmente deve recebe-la da forma que sempre imaginou, com…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Talvez agora você não esteja como gostaria, mas não se preocupe porque tudo que é bom no namoro virá na hora certa, que já está por perto. Ao se encontrar diversas vezes com alguém…

Dinheiro & Trabalho: Coisas interessantes devem acontecer no panorama financeiro. Devem se abrir ofertas ou formas de lidar muito melhor com seu dinheiro. Você será capaz de subir para um outro patamar, e de certa…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O que estava ausente, um pouco confuso ou distante, começa a tomar forma em sua vida. Você está em um ciclo de muitas definições na área de namoros e romances. Terá muito claro…

Dinheiro & Trabalho: Você possui uma capacidade interessante de atrair dinheiro, de ter um anjo protetor que nunca deixa você na mão, mas às vezes você não sabe o que fazer com isso. Uma outra jornada de prosperidade…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Tudo o relacionado ao amor e relacionamentos é favorecido nesta fase. Muito favorável para encontrar alguém com quem iniciar uma grande jornada juntos. Você vai se envolver em altas…

Dinheiro & Trabalho: A previsão no seu signo indica uma boa temporada para os assuntos de dinheiro, mas deverá ser cuidadoso e não exagerar na celebração de suas conquistas, especialmente quando for querer…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O que se prevê em seu horóscopo, é você estar frente a frente com alguém em um lugar, onde não há música, de certa forma mais exclusivo, e com quem trocarão alguns pontos de…

Dinheiro & Trabalho: O movimento das estrelas pelo seu signo o envolve e o coloca em uma posição favorável para obter prosperidade em seus assuntos pessoais. Você ficará grato com a forma de conduzir, crescer e resolver…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se você se projetar de maneira mais confiante, de prestar mais atenção ao seu redor, perceberá que há alguém interessante de olho em você. Mas, se não deixar a sua forma de ser entrar…

Dinheiro & Trabalho: Embora neste ciclo astral uma situação o deixe meio que perdido, confie no que está por vir, e por incrível que pareça agora, alguns imprevistos o levarão ao que deseja que tome forma no seu panorama…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A energia que cerca você o ligará a uma pessoa que pode transformar e fazer sua vida funcionar de uma maneira muito especial. Você se sentirá muito seguro e claro sobre seus belos…

Dinheiro & Trabalho: Mesmo que você talvez se sinta desconfortável com a situação atual, vá em frente, mesmo que se equilibrando, e já comece a se preparar para melhores horizontes que poderão se vislumbrar nas finanças…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A pessoa responsável pelo clima de alegria que você pode começar a desfrutar a partir de agora será quem você ainda não conhece, mas que logo entra em seu círculo de amigos e conhecidos…

Dinheiro & Trabalho: Você se verá envolvido em uma série de situações que agitam a área que lida com o dinheiro. A monotonia e a rotina do apenas recebe e paga, e se sobrar posso fazer algo, começa a tomar um outro…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Para quem está sem um parceiro, saiba que depois de um período de incertezas um clima forte de namoro deve se aproximar de você. É provável que alguém que venha a conhecer…

Dinheiro & Trabalho: Aos poucos o que deve de mudar no seu panorama financeiro ficará cada vez mais claro, já que você se deparará com algumas boas surpresas que o carregarão de confiança. Uma delas com um forte…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Os sinais por parte de alguém serão dados de forma constante, toda vez que se encontrar perto de você. Mas, ao menos que você consiga enxergar o que está acontecendo ao…

Dinheiro & Trabalho: Os astros colocam à sua disposição bons meios para que consiga mudar algo na forma como lida com as finanças. O que deve se formar no seu horizonte será bastante promissor para assumir maiores…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Deixe de lado os pensamentos sombrios, porque se um relacionamento não se torna real no tempo que você gostaria, não significa que vai ser assim por um bom tempo. Em breve terá…

Dinheiro & Trabalho: Com alguns contratempos, mas também com sucesso, tudo deve se encaminhar como você espera no campo do dinheiro. Se abrirá um canal para que consiga resolver e colocar em prática o que… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Uma pessoa que vai repetidamente surgir em seu mundo o fará ter de mudar sua maneira de agir quando quer se aproximar de alguém. A intensidade com que a presença dela vai…

Dinheiro & Trabalho: Há algo que o favorece muito em sua área financeira, embora possa exigir que você dê um passo diferente. O primeiro será se proteger, sendo mais discreto do que o habitual. Entra em um tempo em que…Continue lendo o signo Peixes