O PLT (Posto Local do Trabalho) mantido pela Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de 52 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas.

Os interessados devem enviar currículo na próxima segunda-feira (16/05) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902. Mas atenção: as vagas são para pessoas com experiência e para moradores de Nova Odessa.

Confira as vagas:

AJUDANTE DE PEDREIRO (5 VAGAS) – Com experiência na função.

APRENDIZ NO SETOR ADMINISTRATIVO

ASSISTENTE DE VENDAS

AUXILIAR DE COMPRAS

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

AUXILIAR DE ARMAZÉM – Com experiência de menos de 2 anos no último emprego.

ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

AUXILIAR DE MÍDIA SOCIAL (FEMININO) – Atualização, monitoramento e criação de conteúdo para as redes sociais da empresa; busca de tendências digitais e para explorar oportunidades, atividades de competidores (Ex: TikTok, Instagram, Facebook, Linkedin); interação com seguidores nas páginas, auxiliar na concepção de ideias estratégicas, apoio na demanda de mensagens vindas de WhatsApp e Instagram. Requisitos: ensino médio; diferencial estar cursando em Marketing, Publicidade e Propaganda, Design ou correlatadas. Com experiência na área. Salário de R$ 1.500 + benefícios: vale-transporte + prêmio de assiduidade de 120,00 ao mês + cesta de 152,00 + VR 15,00 ao dia. Para trabalhar das 07h40 às 17h20 com 1h30 de almoço, de segunda a sexta.

COMPRADOR SENIOR

COSTUREIRA (10 VAGAS) – Com experiência em máquina reta, overloque, interloque e galoneira; disponibilidade para trabalhar em turno fixo, e residir na região.

COZINHEIRO NOTURNO E VESPERTINO (2 VAGAS) – Realizar pré-preparo e o preparo das refeições, responsável pela limpeza e organização da cozinha, preenchimento de planilhas respectivo a função.

OFICIAL DE COZINHA NOTURNO (2 VAGAS) – Realizar pré-preparo das saladas, frutas, sobremesas, refeitório, atendimento ao cliente, responsável pela limpeza e organização da cozinha, preenchimento das planilhas respectivo a função.

FERRAMENTEIRO – Com experiência na função.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (2 VAGAS) – Com experiência na função.

MENOR APRENDIZ A PARTIR DE 17 ANOS – (5 VAGAS MASCULINA) E (01 FEMININA) – Para trabalhar das 13h às 17h.

METROLOGISTA – Ambos os sexos e com experiência na função.

MOTORISTA CARRETEIRO (5 VAGAS) – Motorista carreteiro, experiência mínima comprovada em carteira de 5 anos, CNH categoria E, com disponibilidade para viagens curtas e longas, experiências com pranchas e curso MOPP será um diferencial. Salário: de R$ 2.000 a R$ 3.474 + benefícios: auxílio-combustível, cesta básica, vale-refeição, vale-transporte. Turno de 8h com pagamento adicional de hora-extra.

MOTORISTA D – Masculino.

PEDREIRO (5 VAGAS) – Com experiência.

SERRALHEIRO

SOLDADOR MIG/MAG – Com experiência na função.

TORNEIRO MECÂNICO – Com experiência na função.