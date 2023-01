A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com os serviços de desassoreamento do Ribeirão dos Toledos. O serviço, realizado por escavadeira hidráulica de braço longo, ocorre no Jardim Conceição.

A ação preventiva consiste no aprofundamento da calha e retirada do material assoreante que obstrui o leito do ribeirão e impede o livre fluxo das águas.