O secretário de obras de Americana Adriano Camargo Neves, reagiu a uma tentativa de assalto na Praia Azul esta sexta-feira. A tentativa de roubo na aconteceu na rua Humberto Menguini e os dois criminosos fugiram. Conforme registro policial, às 7h52, uma equipe da PM transitava pela Rua Maranhão em apoio policial do Proerd até a Escola Estadual Sinésia Martini, momento em que foi solicitada por Camargo Neves.

Ele relatou que tinha sofrido tentativa de roubo quando estava saindo de sua residência com seu Honda Civic. Armado com revólver calibre 38, cromado e municiado com seis munições intactas, um dos homens o abordou, abriu a porta do veículo e nesse momento ela começou a dar marcha-ré no carro caindo em um barranco no final da Rua Humberto Menguini que fica em frente à Rua Maranhão.

A vítima reagiu ao assalto e puxou a arma do criminoso enquanto dava ré no veículo. A arma foi deixada no interior do carro e um celular caiu no chão e os bandidos fugiram. Durante a fuga, um dos criminosos seguiu em direção à mata e o outro atravessou a rua e entrou em um veículo Ford Fiesta, cor prata, e tomou rumo à Rodovia Anhanguera.

Após a perícia, a ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade ouviu a vítima, determinou a elaboração de boletim de ocorrência de tentativa de roubo e apreendeu os objetos.