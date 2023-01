Secretário de Americana publica impressões ao usar banheiro unissex

O Secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, usou sua conta no Instagram, neste sábado, para dividir sua experiência ao usar pela primeira vez um banheiro grande unissex.

O secretário estava na Insper quando fez sua análise sobre o uso do espaço. Insper é uma instituição que oferece graduação e pós-graduação, localizada em São Paulo. Rafael fez as seguintes afirmações públicas em seu Instagram:

“Minha primeira experiência usando um banheiro (grande) unissex”, dizia a primeira postagem com um vídeo da parede e porta do banheiro, desenhadas com ícones inclusivos e a frase “banheiro para todos os gêneros”.

Já na segunda postagem, Rafael diz:

“Impressões dessa experiência:

Sensação: entrei no banheiro, tinha uma mulher saindo de uma das cabines. Nítido que tanto pra mim quanto pra ela foi estranho esse encontro.

Quando estava lavando as mão pra sair, uma mulher abriu a porta pra entrar. Ela olhou pra mim, arregalou o olho e “congelou” na porta.

Eu disse: tudo bem, você não errou. Ela deu dois passos pra trás, deu um sorriso meio envergonhado, e não entrou no banheiro enquanto eu não sai.

Ainda na postagem, Rafael afirma que não se trata de uma opinião, e sim de impressões sobre o ocorrido.

POLÊMICA. A implantação e uso do banheiro unissex é uma polêmica nacional que divide, inclusive, eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o atual presidente Lula (PT). Em outubro de 2022, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, determinou que Bolsonaro excluísse um trecho de uma de suas lives transmitida pelo Youtube em que dizia que Lula e o PT seriam a favor da liberação das drogas, do aborto e da implantação de banheiros unissex nas escolas.

