O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, esteve em Americana nesta sexta-feira (16), onde visitou o Unacon (Centro de Oncologia de Americana), a UBS do Jardim Ipiranga e outros dois equipamentos de saúde no município. O prefeito Chico Sardelli acompanhou as atividades.

O Unacon iniciou suas atividades em julho e sua inauguração contou com a presença do governador Rodrigo Garcia e do secretário de Estado, que retornou nesta sexta-feira para verificar o andamento dos trabalhos.

Além do Unacon e da UBS do Ipiranga, Gorinchteyn esteve na carreta do Programa “Mulheres de Peito”, do Estado, e vistoriou o novo tomógrafo do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, adquirido após intermediação do deputado federal, Vanderlei Macris, junto à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

O prefeito Chico Sardelli acompanhou as visitas ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, para apresentar o trabalho que vem sendo desenvolvido na cidade na área da saúde. Chico aproveitou a ocasião para agradecer ao Estado pela parceria. “O Governo do Estado tem nos ajudado muito na área da saúde, seja na reforma das unidades básicas, na vinda do Unacon, na compra do tomógrafo, entre outros investimentos que estão fazendo nossa saúde avançar a cada dia. Esperamos continuar com essa boa parceria para que nossa população possa ser cada vez melhor atendida”, disse Chico.

“Inauguramos há alguns meses o Unacon, esse sonho que se tornou realidade, e o governador Rodrigo Garcia me pediu para vir ver se está tudo bem. E a gente vê que várias filas já foram cessadas. Esse é o objetivo, tratar as pessoas perto da sua casa, com dignidade, carinho e humanidade, e nós não podemos retroceder, começamos e temos que avançar, não podemos recuar, precisamos seguir fazendo mais para a população que mais precisa”, afirmou o secretário Jean Gorinchteyn.

O vice-prefeito Odir Demarchi também destacou a importância do Unacon para os pacientes oncológicos da cidade. “Até pouco tempo atrás, quem precisava de quimioterapia tinha que viajar longas distâncias, mas agora esse atendimento é feito aqui na nossa cidade, inclusive recebendo pacientes da região. Isso é um ganho muito importante, dá mais qualidade ao tratamento e dignidade às pessoas”, disse Odir.

Também participaram das visitas o assessor da Secretaria de Estado da Saúde, Thiago Guimarães, a diretora da DRS (Diretoria Regional de Saúde) 7, de Campinas, Fernanda Penatti Ayres Vasconcelos, o vereador Lucas Leoncine, a diretora do Hospital Municipal, Lilian Franco Godoi dos Santos, o secretário adjunto de saúde Fábio Joner, e o presidente da Fusame (Fundação de Saúde Americana) Fábio Beretta Rossi.