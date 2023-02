A Secretaria de Educação de Americana inicia, neste sábado (11), a dedetização das escolas da rede municipal de educação. Sete unidades receberão as equipes para a realização dos serviços a partir das 8h.

Serão dedetizadas as Casas da Criança Aracy, Maíra e Arapiranga, o CAIC “Prof. Sylvino Chinelatto”, a Creche CAIC, o Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) “Prof. Anísio S. Teixeira” e a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) “Darcy Ribeiro”.

A dedetização de todos os ambientes ocorre no fim de semana pela empresa contratada pela pasta, sob a supervisão de zelador ou servidor lotado na escola. Na segunda-feira (13), as aulas ocorrerão normalmente.

O cronograma de trabalho estabelecido prevê a realização do serviço em todas as 54 unidades escolares. “A manutenção preventiva nas escolas garante as condições adequadas para a execução do calendário escolar e o bom atendimento dos alunos, como nos é preconizado pelo prefeito Chico Sardelli. Em janeiro e fevereiro, as escolas receberam as equipes de corte de grama e, agora, iniciamos a dedetização e as manutenções nos reservatórios de água, como é o caso da Casa da Criança Jaguari”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

