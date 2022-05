A Secretaria de Saúde de Americana está contratando estagiários para diversas áreas, sendo um para Jornalismo, um para Medicina Veterinária, 12 para Administração, dois para Enfermagem, um para Biomedicina, dois para Serviço Social, um para Direito e cinco vagas para quem está cursando o ensino médio, totalizando 25 vagas.

Os estagiários devem estar cursando regularmente o ensino superior no período noturno e deverão cumprir seis horas de trabalho, no período diurno, em diversos setores da Secretaria de Saúde. O valor do estágio é de R$ 800,00 de bolsa e mais R$ 100,00 de vale-transporte.

Para as cinco vagas do ensino médio, os estagiários devem ter, no mínimo, 14 anos completos e estar matriculados também no período noturno. A bolsa para essa categoria de estágio é de R$ 550,00 e mais R$100,00 de vale-transporte.

Para melhor organização e agilidade no processo de recrutamento, o setor de recursos humanos passou a receber os currículos online. O acesso é pelo site www.saudeamericana.com.br no menu “serviços online”.