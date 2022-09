A Secretaria de Saúde de Americana está contratando estagiários para diversas áreas, sendo 15 vagas para os cursos de Administração ou Gestão, 10 para quem está no ensino médio e 5 para o curso de Farmácia. Os currículos já podem ser enviados pelo site www.saudeamericana.com.br, no menu “serviços online”.

Os estudantes devem estar cursando regularmente o ensino superior, no período noturno, e deverão cumprir seis horas de trabalho no período diurno, em diversos setores da Secretaria de Saúde. A bolsa é de R$ 800,00, mais R$ 100,00 de vale-transporte.

Para as vagas do ensino médio os estudantes devem ter, no mínimo, 14 anos e também precisam estar matriculados no período noturno. A bolsa para essa categoria de estágio é de R$ 550,00 e mais R$100,00 de vale-transporte.