A Secretaria de Esportes de Americana abriu, nesta quinta-feira (1º), as inscrições para a 2ª Corrida Kids, um evento de caráter lúdico e recreativo que será realizado no dia 25 de setembro, no portal de entrada da cidade.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 500 vagas, e as inscrições permanecerão abertas até que estejam esgotadas. Os interessados devem se inscrever no site da prefeitura americana.sp.gov.br . É necessário preencher todos os campos, principalmente o relativo ao e-mail porque a confirmação da inscrição será realizada por meio de mensagem eletrônica.

Podem participar crianças de 2 a 12 anos, nas provas de 30 metros (2 e 3 anos), 50 metros (4, 5 e 6), 100 metros (7, 8 e 9) e de 400 metros (10, 11 e 12). Os participantes receberão um kit corredor, que contém uma camiseta e um número de peito.

O kit corredor será entregue mediante a doação de um brinquedo novo, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade. A troca poderá ser feita no dia 23 de setembro, das 9 às 17 horas, e no dia 24, das 9 às 11 horas, na sede da Secretaria de Esportes, à Rua Sergipe, nº 230, no Jardim Colina.

“Estamos muito felizes em realizar esse evento pelo segundo ano. Garantir o acesso ao esporte é uma bandeira do prefeito Chico Sardelli para que todos tenham a oportunidade de praticar alguma atividade física. O objetivo é incentivar desde muito cedo o ingresso de crianças no esporte. Sabemos o quanto é importante o esporte na vida das pessoas”, disse a secretária de Esportes, Grasiele Agostinho Rezende da Silva.

A realização do evento conta com a parceria das empresas Baccan Cobranças, Conceito Sports, Dado Tintas, Giz de Cera Escola Infantil, Maria Joaquim Roupa de Criança, MJ Locações de Máquinas, Óticas Ipanema, Santana Lanches e Sicredi.