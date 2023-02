Secretaria de Cultura e Turismo “abandona” Teatro de Arena. Um espaço que deveria ser utilizado para promover a cultura e o turismo em Americana está praticamente abandonado pela secretaria de Cultura e Turismo do município, comandada hoje por Marcia Gonzaga Faria.

Quem passa pelo local se impressiona com a situação do prédio público, que não tem sido utilizado pela secretaria para promover eventos culturais gratuitos para a população. A falta de articulação dos responsáveis impacta também na (falta de) realização de eventos mesmo que através de parcerias ou de terceiros. Em um dos portões, há um placa com os dizeres “proibido jogar entulhos”.

LEIA TAMBÉM: CarnaPraia leva 7 mil às ruas este domingo

As últimas notícias sobre eventos culturais no local é de 2019, quando o Teatro recebeu um evento de rock solidário promovido por terceiros, não pela secretaria responsável, na época ainda com o comando de Fernando Giuliani.

Giuliani deixou a secretaria em dezembro de 2021 e passou o bastão para Márcia, que era seu braço direito na secretaria. Apesar de ter deixado o cargo, Giuliani ainda é “conselheiro de peso” de Márcia.

O NM procurou a prefeitura para um posicionamento; veja nota:

“O Teatro de Arena Elis Regina não se encontra fechado e, assim como o Lulu Benencase, tem sua lei de preços públicos e os eventos são feitos de acordo com a procura por produtores e escolas (que fazem suas formaturas). O local também recebe programação musical de igrejas, eventos culturais no estacionamento. A solicitação/agendamento de uso do espaço ocorre por meio do 1Doc.

Além disso, atividades da Prefeitura Municipal de Americana também são realizadas no teatro, como a formatura do programa “Aluno Tutor Google”, lançamento do “Americana por Elas”, entre outras”.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento