A sede da delegacia Seccional de Americana e outras unidades na região passaram por reformas e remodelações estruturais. As melhorias foram entregues à população na última quarta-feira do ano, dia 28 de dezembro, com o descerramento das placas inaugurais realizadas na sede de Monte Mor e visita técnica na unidade sumareense. Ao todo, foram investidos R$ 2,3 milhões em obras e R$ 84,2 mil na aquisição de mobiliário.

“Temos trabalhado desde o início do nosso mandato por mais investimentos na Polícia Civil e acompanhar o andamento das obras, agora, a entrega destas melhorias tão importantes, é motivo de muita alegria. Agradeço a Deus, sempre em primeiro lugar, e ao Governo Estadual por atender nossas reinvindicações, a fim de garantir que os colaboradores tenham melhores condições de trabalho e a população, um atendimento mais humanizado”, destacou o deputado estadual Dirceu Dalben.

SUMARÉ

O investimento na reforma da Delegacia de Sumaré foi de R$ 1.029.036,90 e as obras contemplaram a troca de todo o telhado do complexo policial, de todo o piso e das redes hidráulica e elétrica. Também foram restaurados os banheiros destinados ao público, bem como pintura interna e externa do prédio, e adaptações para que a delegacia passasse a contar com uma sala de espera e um espaço exclusivo e individualizado para o registro de boletins de ocorrência.

“A Delegacia de Sumaré foi inaugurada em 1978 e nunca houve uma reforma tão ampla como a realizada agora. Por isso, é uma alegria muito grande ver nosso trabalho, em parceria com o Dr. Marcelo e o prefeito Luiz Dalben, dando resultados e aproveito para agradecer ao Governo do Estado por atender essa reivindicação tão antiga de Sumaré”, destacou o deputado.

Segundo o delegado Dr. Marcelo Moreschi Ribeiro, com a reforma, o piso superior do prédio passou a contar com 17 salas – antes eram 11. A Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) foram contempladas com salas exclusivas.

A Delegacia de Polícia de Sumaré está localizada na Rua José Maria Barroca, nº 369, no Centro, onde funciona também o Plantão Policial 24 horas, o 1º Distrito Policial e a Cadeia de Sumaré, que recebe pessoas que são presas em flagrante em nove municípios da região.

OUTRAS MELHORIAS NA REGIÃO

Atualmente, com apoio do deputado Dalben, são 17 unidades da Polícia Civil das regiões de Campinas/Piracicaba passando por obras de reforma e ampliação, ou com melhorias finalizadas, em um investimento de mais de R$ 11,6 milhões do Estado.

Dentre as melhorias, além de Sumaré, Monte Mor e Americana, o município de Nova Odessa também está ganhando nova sede para o serviço policial. As equipes trabalham na terraplanagem do futuro prédio, que será construído no mesmo local onde a delegacia já funcionava, na Avenida Carlos Botelho. O imóvel antigo foi demolido, para dar lugar a um prédio mais amplo e moderno.

A nova delegacia de Nova Odessa contará com 22 salas, entre salas de atendimento, banheiros, sala adaptada para menores de idade e celas. Enquanto as obras estão em andamento, a Polícia Civil atende na Rua Rio Branco, 54, no Centro.