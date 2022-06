Amplie com TikTok. O Sebrae oferece um evento online em parceria com o TikTok para os empreendedores interessados em explorar as potencialidades da ferramenta para os pequenos negócios. Os encontros on-line e gratuitos acontecerão nos dias 28, 29 e 30 de junho, das 17 às 19 horas.

O Tik Tok é uma plataforma de conteúdos que só cresce e atrai um público cada vez mais diversificado. O evento oferece conteúdo para que o empresário crie um bom relacionamento com seus clientes a atraia novos. Dentre os assuntos está como criar uma conta no TikTok, conteúdos de engajamento, importância de anunciar e dar visibilidade ao negócio. Os interessados devem se inscrever pelo link: https://bit.ly/sebraespetiktok .

O Sebrae Aqui em Santa Bárbara d’Oeste é uma gestão compartilhada resultado da parceria entre Sebrae-SP, Prefeitura, Acisb, Ciesp e Sinditêxtil. Ele integra o Desenvolve S.Bárbara, localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975 (paralela à Avenida Santa Bárbara), no Mollon. Informações pelo telefone (19) 3499.1012.