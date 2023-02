A unidade do Sebrae Móvel realiza atendimento gratuito, nos dias 27 e 28, das 13 às 17 horas, no coworking da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), na Praça Comendador Müller, em frente da Biblioteca Municipal. A prestação de serviços é uma realização da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), em parceria com a Sincomércio e A scon (Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Americana).

LEIA TAMBÉM: Gama entrega doações no local dos desastres em São Sebastião

Os serviços oferecidos envolvem abertura, planejamento e regularização de empresa, bem como atendimento e orientação para potenciais empreendedores que já têm um negócio. O Sebrae Móvel também irá abordar informações sobre cursos e programas oferecidos pelo órgão.

O atendimento é voltado tanto para as pessoas físicas como jurídicas, principalmente o MEI (Micro Empreendedor Individual), que possui alguma dúvida sobre pagamento de guias. “Se uma pessoa tem a intenção de se transformar em MEI ela pode comparecer à unidade do Sebrae para se informar sobre os procedimentos necessários”, disse Elza Cassitas Sferra, primeira vice-presidente da Acia.

Outra questão importante envolve a declaração do IR (Imposto de Renda) já que neste ano o prazo vai de 15 de março até 31 de maio.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento