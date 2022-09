O Sebrae Aqui Americana vai disponibilizar um ônibus aos interessados em visitar a Feira do Empreendedor, que neste ano volta ao formato presencial e será realizada de 7 a 11 de outubro, na São Paulo Expo. Durante cinco dias, a Feira reunirá mais de 500 expositores e contará com uma programação com várias atrações.

O ônibus é gratuito para ida e volta e sairá no dia 10 de outubro, às 8 horas, da sede do Sebrae Aqui Americana, na Rua Anhanguera, nº 40, em frente ao Mercado Municipal. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (19) 3475-3565.

A Feira do Empreendedor também terá uma série de eventos na plataforma digital Sebrae Experience. A inscrição na Feira do Empreendedor é gratuita. Mais informações no link https://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/ .