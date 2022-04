A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana informa que o SEBRAE Aqui está com oito vagas disponíveis para os interessados em participar do evento Agrishow – Feira Agrícola, que será realizado de 25 a 29 de abril, das 8h às 18h, em Ribeirão Preto. As vagas são somente para pessoas que atuam no segmento agro. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/6CFKa2792t

A feira conta com as principais novidades em tecnologias agrícolas e concessão de crédito previamente aprovado pelos principais bancos.