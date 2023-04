Sebrae Americana tem palestra gratuita de planejamento financeiro

O Sebrae Aqui Americana está com inscrições abertas para a palestra gratuita sobre planejamento financeiro, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura. O encontro acontece no dia 24 de abril, às 8h30, na sede do Sincomércio, à Rua Manoel dos Santos Azanha, nº 22.

LEIA TAMBÉM: Sumaré tem curso gratuito de auxiliar administrativo

Os participantes aprenderão a fazer um planejamento financeiro correto e completo, como separar as finanças para melhor controle, vão conhecer a estrutura de custos e sair com um plano de ação de finanças para o empreendimento.

As inscrições devem ser feitas pelo site https://empreendarapido.sebraesp.com.br/produto/turma/26138296 . Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3475-3565.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento