A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana está divulgando as inscrições para o curso “Descomplique Marketing”, que será realizado pelo Sebrae Aqui, no dia 25 de maio, das 8h às 12h, na sede do Sincomércio. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas.

No curso serão abordadas as diversas ferramentas para o desenvolvimento da comunicação, e temas sobre público-alvo, posicionamento e 4Ps de Marketing. É voltado para quem deseja iniciar, formalizar um negócio ou estruturar a empresa, segundo os organizadores.

Mais informações pelos telefones do Sebrae Aqui Americana (19) 3407-7830 e 3475-3566 e inscrições pelo link https://forms.office.com/r/0pRQ2RBxhU