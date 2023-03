SEAAC. Trabalhadores aprovam reivindicações de 3 categorias

O SEAAC de Americana e Região realizou nos dias 22, 23 e

24 de fevereiro as assembleias de trabalhadores das categorias com data-base em 1º de maio. No dia 22 foi realizada a assembleia de Representantes Comerciais; dia 23, Comissários e Consignatários (que inclui os empregados em casas lotéricas) e dia 24, Arquitetura e Engenharia Consultiva.

Levadas à apreciação dos trabalhadores as pautas de reivindicações foram todas aprovadas e o Sindicato autorizado oficialmente pelas categorias a dar prosseguimento nas negociações coletivas. Nas três pautas a reposição salarial que será apresentada aos sindicatos patronais é de reajuste de 10%, incidente nas demais cláusulas econômicas.

“Nossa campanha salarial é unificada com a FEAAC (Federação), que representa os sindicatos do Estado. As assembleias de aprovação das pautas é o primeiro passo de todo o processo, que prosseguirá com agendamento das reuniões de negociação junto aos sindicatos patronais, até que haja um consenso em torno das reivindicações. Estamos iniciando todo o processo com bastante antecedência, esperando que na data-base das categorias tenhamos a questão resolvida, ao contrário de anos anteriores, que sob a política antitrabalhista do Governo Federal as negociações vinham sendo prejudicadas”, comentou a presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.