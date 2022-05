A Presidenta do SEAAC de Americana e Região, Helena Ribeiro da Silva, e a Diretora de Administração e Finanças, Gislaine Sacilotto da Silva, participaram nesta sexta-feira (27) do encontro promovido pela pré-candidata a Deputada Federal, Maria Giovana, com o presidenciável Ciro Gomes (PDT). A visita de Ciro à Americana reuniu correligionários e lideranças de toda a macrorregião. Além de Ciro, estiveram no encontro o candidato do partido ao Governo do Estado, Elvis Cezar e o candidato ao Senado, Aldo Rabelo.

Ciro pregou a importância da reconstrução nacional através de um diagnóstico amplo da situação vivida pelo país. “A polarização entre A e B somente esconde a necessidade de diagnosticar as doenças estruturais do país e combater com remédios específicos cada um dos problemas. E olha que são muitos problemas. Desemprego, inflação, violência, esfacelamento da educação, saúde precarizada e ações antidemocráticas assombram um país que poderia tudo, mas está ficando sem nada”, avaliou. “Não podemos aceitar que de cada quatro brasileiros, um tenha três refeições por dia e os outros passem necessidades. Este não pode ser o Brasil que você quer”, concluiu.

Para a presidenta do SEAAC, a vinda de Ciro foi importante para ele perceber que lideranças de diversos segmentos da nossa região apoiam seus ideais, que objetivam basicamente fortalecer a economia do país e, desta forma, trazer ao povo em geral condições de vida mais digna. “Precisamos de um governo que olhe para o trabalhador. Que atue na preservação de direitos. Que tenha resultados para mostrar, principalmente como Governador do Ceará, estado transformado a partir de sua administração”, concluiu.