Buscando modernizar e agilizar a interação com a entidade, o SEAAC de Americana e Região lançou o seu Aplicativo (APP). Agora, os trabalhadores associados passam a ter sua carteirinha virtual. O documento, antes físico, se moderniza e facilita sua utilização. O APP ainda permite acessar as parcerias que o Sindicato mantém, fazer denúncias, se comunicar pelo whatsapp e navegar pelo site podendo conhecer todos os serviços oferecidos, as notícias e os comunicados para a categoria.

Os trabalhadores que não são associados também pode acessar o Aplicativo (APP), saber mais do trabalho da entidade e, ainda, contam com link exclusivo para facilitar o processo de associação, de forma prática e rápida. “Precisamos estar sempre nos atualizando e facilitando a comunicação com os trabalhadores. O Aplicativo vem ajudar a cumprirmos este papel”, observou a presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.