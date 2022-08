O SEAAC de Americana e Região, em campanha salarial unificada com a FEAAC (Federação do Comércio do Estado de São Paulo), fechou a Convenção Coletiva da categoria de Representantes Comerciais, com data-base em 1º de maio. Como no ano passado não houve acordo com o Sindicato Patronal, a Convenção Coletiva negociada agora terá validade para o período 2021/2023. Assim, os salários referentes a 2021/2022 serão reajustados em 7,59% e os referentes a 2022/2023 em 12,47%. Os mesmos índices reajustarão todas as demais cláusulas de natureza econômica que compõem a Convenção Coletiva.

A Presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva, observou que os dois reajustes negociados repõem a inflação integralmente, trazendo alívio para os trabalhadores. “A Convenção Coletiva é fundamental para trabalhadores, empresa e Sindicato, pois ela estabelece as regras, normas e contempla as necessidades básicas da categoria, proporcionando garantias jurídicas a todas as partes envolvidas”. Para Helena, “as 45 cláusulas, entre econômicas e sociais, presentes na Convenção representam a história de trabalho do Sindicato em defesa da categoria e precisam ser respeitadas e vistas como uma conquista que se manterá por gerações, principalmente num país onde os trabalhadores estão sempre sendo esquecidos pelos governantes”.