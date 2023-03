SEAAC consegue reembolso de despesa médica na P & P

Em assembleia realizada na segunda-feira (20) trabalhadores da P&P Telecom e RPN Holding e Participações Empresariais aprovaram que o SEAAC de Americana e Região formalize aditivo ao Acordo Coletivo incluindo reembolso de despesa médica. O reembolso será da ordem de R$ 75,00 mensais, que já vem sendo pago desde fevereiro, para os trabalhadores agregados a convênio médico de familiares, passem por consulta médica particular, utilizem sistema de teleconsulta ou façam adesão a um plano de saúde.

A presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva, explicou que trabalhadores solicitaram o benefício e o Sindicato abriu negociação com a empresa, pleiteando que todos passassem a contar com o benefício que era pago somente a três empregados antigos. “A reunião com a empresa foi produtiva, entenderam nossas argumentações e aceitaram reembolsar todos os trabalhadores. Por isso, realizamos a assembleia para aprovação ou não e, com a aprovação, formalizar um termo aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho que já temos com a empresa”.

Também ficou acertado que por ocasião da data-base, 1º de agosto, o valor de R$ 75,00 será reajustado pelo mesmo índice de correção dos salários. “Os trabalhadores ficaram satisfeitos. A aprovação unânime dos presentes a assembleia demonstra este reconhecimento ao nosso trabalho”, finalizou.