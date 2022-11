No sábado, dia 19 de novembro, o SEAAC de Americana e Região está completou 31 anos de fundação. A entidade sindical representa 12 categorias profissionais que empregam juntas aproximadamente 15 mil trabalhadores distribuídos em 29 cidades de sua base de representação. O maior número de trabalhadores está na categoria de Contabilidade e Assessoramento, seguido de perto pelos Comissários e Consignatários, que inclui todas as casas lotéricas.

Presidido por Helena Ribeiro da Silva, o SEAAC informa que durante sua existência foram muitas conquistas para os trabalhadores. Entre as principais, Helena destaca a criação do piso profissional, o benefício do auxílio-creche, o triênio e o vale alimentação. “O vale alimentação é um orgulho para nós. Foi conquistado com muito sacrifício no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Era muito sofrido ver os trabalhadores comerem marmitas trazidas de casa, que muitas vezes azedavam. Trabalhava em escritório de contabilidade e não me conformava com aquela situação”, relata Helena.

Mas a presidenta não contabiliza só as conquistas. “Com a Reforma Trabalhista os sindicatos perderam muito sua força. Mas continuamos na luta. Não desistimos apesar das dificuldades. Temos negociado anualmente convenções e acordos coletivos que mantém as conquistas históricas, reajusta os salários, pelo menos pela inflação, e evita que direitos sejam retirados dos trabalhadores”.

“Ás vezes não temos o reconhecimento necessário. Mas se não fossem os sindicatos, sérios e comprometidos, a situação dos trabalhadores teria piorado muito principalmente nos últimos anos. Esperamos por dias melhores e que os governantes olhem para os trabalhadores e para as minorias com mais respeito”, finaliza.