O SEAAC de Americana e Região vai entregar os kits de material escolar de 9 de janeiro a 28 de fevereiro, diretamente nas papelarias conveniadas nas cidades de Americana, Limeira, Piracicaba e Sumaré. Nas cidades onde não há papelarias conveniadas os associados devem entrar em contato com o Sindicato que orientará sobre a retirada do kit.

O kit de material escolar tem valor de R$ 100,00 por filho conforme a idade estipulada. São beneficiados os associados com filhos entre 4 e 14 anos, em dia com a anuidade e Contribuição Assistencial, conforme determina as regras estatutárias.

O SEAAC vai enviar para as papelarias a relação dos associados com direito ao benefício. Para a retirada do kit basta apresentar a Carteira de Sócio Digital, aplicativo disponível para todos. A entidade orienta que antes de se dirigir à papelaria o associado confirme com o Sindicato se está tudo em ordem e seu nome consta na relação. “Há casos, por exemplo, que o associado não informa o nascimento do filho e, consequentemente, seu nome não constará na relação enviada. Para evitar transtorno, mantenha contato conosco para confirmar que está tudo certo”, explicou a Presidenta Helena Ribeiro da Silva.