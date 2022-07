imagem ilustrativa Um homem foi preso após agredir e ameaçar sua ex-mulher tarde desta terça-feira (26), no bairro Planalto do Sol em Santa Bárbara d’ Oeste. O autor usou uma faca e chegou se trancar no quarto junto a vítima. O caso foi atendido por agentes da guarda municipal na Rua Mogi Guaçu.

Uma vizinha contou aos GMs que o homem estava trancado no quarto com a ex-companheira, armado com faca e fazendo ameaças, além disso estava com o filho de três meses. A equipe tentou negociar com o homem, porém ele começou a falar coisas desconexas, depois de muita conversa o mesmo abriu a porta e foi detido.

O casal se conhece há sete anos, mas se separou e ela foi embora para a Bahia onde deu a luz a seu filho. Tendo em vista que estava afastada do trabalho, a cerca de uma semana retornou para SBO para pedir demissão e registrar a criança.

Resolvidas as burocracias, a moça contou iria para Limeira dormir ar na casa de uma amiga e de lá retornaria para a Bahia, porém o ex não aceitou o fato e trancou-se com a vítima no quarto, onde a ameaçou com uma faca, bem como desferiu alguns socos contra a sua cabeça sem, contudo causar ferimento.

Os dois foram encaminhados ao Plantão Policial juntamente com a faca, o rapaz permaneceu preso.