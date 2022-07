O SBT decidiu demitir o humorista Léo Lins, que integrava a equipe do The Noite, de Danilo Gentili, após ele fazer uma piada envolvendo crianças com hidrocefalia e o Teleton, da AACD. A emissora de Silvio Santos não gostou do teor da ‘brincadeira’. O ator já havia feito piada com Americana em sua passagem pela cidade no final do ano passado.

Ele foi chamado do RH da emissora na tarde desta segunda-feira (4) e informado sobre a sua dispensa. A informação foi divulgada pelo jornalista Erlan Bastos, do Portal Em Off.

O Observatório dos Famosos entrou em contato com a assessoria de imprensa do SBT, que confirmou a demissão de Léo Lins do elenco da emissora. ‘Ele não tem mais contrato conosco’, informou o canal. Não é a primeira vez que uma piada de Léo Lins incomodou a direção do SBT. Da última vez, o ex-integrante do The Noite teve uma conversa com um dos diretores do canal e ganhou uma segunda chance na casa.

Piada

A demissão de Léo Lins foi decretada após uma piada com uma criança portadora de hidrocefalia em um show de stand-up. O humorista também citou o Teleton.

‘Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Vi um vídeo de um garoto do interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho e todos estão felizes’, disse ele.

O vídeo com a fala polêmica de Léo Lins viralizou nas redes sociais e o humorista acabou detonado pelos internautas.