SBO. Vereadores votam “novo formato” das sessões esta terça

Os vereadores barbarenses devem apreciar um projeto de resolução

e três moções, amanhã (28), durante a 11ª Reunião Ordinária do ano, a ser promovida a partir das 14h, no Plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal. As sessões camarárias são abertas ao público e também podem ser acompanhadas por transmissão, ao vivo, pelo site oficial da Casa de Leis, pela rádio Santa Bárbara FM (95.9) e pelas redes sociais (@camarasbo).

Inicialmente, a pauta traz o Projeto de Resolução nº 05/2023, de autoria da Mesa Diretora do Legislativo, que altera a divisão das reuniões ordinárias. A proposição dispõe que as reuniões ordinárias terão início às 14h, com 5 horas de duração, sendo 20 minutos para o expediente, 2h20 para Palavra Livre, logo após o expediente, e 2h20 para Ordem do Dia. A Mesa Diretora é presidida pelo vereador Paulo Monaro (MDB) e conta com a participação dos vereadores Celso Ávila (PV), vice-presidente; Jesus (Avante), 1º secretário; e Reinaldo Casimiro (Podemos), 2º secretário.

“A dinâmica da Sessão Ordinária, para inserir a Palavra Livre após o Expediente e antes da Ordem do Dia, tem por finalidade melhorar os trabalhos do Poder Legislativo Barbarense, sobretudo para facilitar que o conteúdo das discussões seja melhor difundido à população, melhorar a publicidade dos atos do Poder Legislativo e despertar a consciência democrática e de cidadania no Município”, afirmam os parlamentares na Exposição de Motivos do projeto.

A seguir, devem ser discutidas e votadas as moções nº 151 a 153/2023.

