SBO. Nova mesa diretora se reúne pra discutir projetos “na fila”

A Nova Mesa Diretora da Câmara barbarense, presidida pelo vereador Paulo César Monaro (MDB), se reuniu, no final da tarde de ontem (10), para discutir os projetos em trâmite no Legislativo, assim como matérias a serem propostas ao longo dos próximos meses.

A nova Mesa, responsável pelo comando da Casa de Leis no biênio 2023/2024, foi eleita em sessão realizada no dia 14 de dezembro. Além de Monaro, ela conta com o vereador Celso Ávila (PV) como vice-presidente e com os vereadores Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca (Avante) e Reinaldo Casimiro (Podemos) como 1º e 2º secretários, respectivamente.

Com o término do recesso parlamentar de final de ano, no próximo dia 14 de janeiro, conforme previsto no artigo nº 31 da Lei Orgânica do Município, a nova Mesa Diretora realiza sua primeira reunião ordinária no dia 17 de janeiro, terça-feira, a partir das 14h, no Plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal.

