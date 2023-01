As aulas na Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d´Oeste começam no dia 25 de janeiro para mais de 16 mil alunos matriculados na Creche (0 a 3 anos), Educação Infantil (4 e 5 anos), Ensino Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos). A data marca o início do ano letivo. As férias escolares estão programadas para o período de 26 de junho a 25 de julho, de acordo com o Calendário Escolar 2023.

O período de recesso escolar começou no dia 23 de dezembro de 2022. Os funcionários da Secretaria da Educação retornam no dia 23 de janeiro para planejamento escolar até dia 24.

Os pais e/ou cuidadores que desejam realizar transferência de unidade escolar dos filhos estudantes no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino devem procurar a escola de interesse para fazer a inscrição por deslocamento nos dias 4, 5 e 6 de janeiro com a certidão de nascimento e o comprovante de endereço no nome do responsável para manifestar interesse. A efetivação da transferência está condicionada à disponibilidade de vaga.

Após o período de deslocamento, as escolas municipais seguem o recesso escolar com as secretarias fechadas. As unidades escolares abrem para atendimento ao público a partir de 19 de janeiro. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Educação, situada na Rua Graça Martins, 680, no Centro. O telefone é (19) 3464-9449.