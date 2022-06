A Rua Camaiuras do Santa Rita recebeu capinação e limpeza nesta sexta-feira (24). Nesta semana a Rua Antônio de Paula, no Inocoop, Rua James Muller Carr, no Parque Industrial Bandeirantes, Avenida Juscelino Kubitschek, no São Francisco, Rodovia Ernesto de Cillo e Avenida Santa Bárbara também receberam o serviço de zeladoria.

O tapa buraco foi realizado na Rua Antônio João Abdala e Frederico Amadeu Covolan, no Distrito Industrial, na Rua Grécia, no Jardim Europa, Avenida da Indústria, na Cidade Nova e vias do Jardim Pérola.

Outra frente de zeladoria atuou nos reparos de guias e sarjetas na Rua Petrônio Portela, no 31 de Março e Avenida Porto Ferreira, no São Joaquim. Já as ruas Gilberto Colla e Profeta Jeremias, no Rochelle, Belarmino Rocha, no Conjunto Roberto Romano, e Avenida São Paulo receberam manutenção em boca de lobo.

Nos últimos dias foi realizada a conservação das ruas Antônio Benedito Delphino e Maestro Francisco Domingues, no Santa Alice, e Estrada do Barreirinho. Os serviços seguem nos próximos dias, conforme cronograma.