Os vereadores de Santa Bárbara (SB) devem apreciar dois projetos de lei, além de duas moções, amanhã (23), durante a 30ª Reunião Ordinária, a ser realizada a partir das 14 horas, no Plenário Dr. Tancredo Neves, da Câmara Municipal.

Inicialmente, deve ser apreciado o Projeto de Lei nº 19/2021, assinado pelo vereador Carlos Fontes (União Brasil), que institui no Calendário Oficial do Município, a campanha Janeiro Branco, dedicada à realização de ações educativas para a promoção da saúde mental. De acordo com a proposta, a semana poderá incluir atividades como palestras sobre doenças psiquiátricas, com enfoque especial na prevenção da dependência química e do suicídio.

Na sequência, os parlamentares devem discutir e votar o Projeto de Lei nº 101/2022, de autoria do vereador Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca (Avante), que inclui no Calendário Oficial de Eventos o “Dia do Trabalhador da Saúde”, a ser comemorado, anualmente, em 12 de maio. Segundo o autor, o objetivo da iniciativa é fazer justiça e honrar quem atua na área da Saúde em Santa Bárbara d’Oeste.

A Ordem do Dia desta reunião traz, ainda, as moções nº 390 e 391/2022.

A sessão camarária é aberta ao público e também pode ser acompanhada por transmissão, ao vivo, pelo site oficial da Câmara, pela rádio Santa Bárbara FM (95.9) e pelas redes sociais (@camarasbo).