O vereador de Santa Bárbara d’Oeste, Celso Ávila (PV), divulgou uma foto da cidade de Valinhos em suas redes sociais para falar de buracos nas ruas. Na publicação, o parlamentar não esclarece que a foto não é de Santa Bárbara d’Oeste, induzindo seus seguidores a pensarem que trata-se do município em que está vereador.

Na publicação, feita há quatro dias, o vereador traz uma foto em que populares plantam bananeiras em dois buracos no meio da rua. No entanto, a publicação, que atingiu 138 curtidas e 42 comentários, não é de Santa Bárbara d’Oeste. Trata-se de uma foto da Rua Santarén, no bairro Parque Portugal, na cidade de Valinhos, publicada na data de 7 de março de 2019 pelo Portal Folha Notícias.

O parlamentar afirma ter recebido a foto de uma seguidora, que confirma nos comentários que a foto é de solo barbarense.

Abaixo a foto da Rua Santarén, em Valinhos, retirada do google maps. Veja a publicação verdadeira aqui.