Projeto declara ONG evangélica de utilidade pública

Os vereadores barbarenses devem apreciar dois projetos de lei e duas moções durante a 8ª Reunião Ordinária deste ano, a ser realizada amanhã (07 de março), a partir das 14h, no Plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal.

Inicialmente, deve ser apreciado o PL 231/2021, de autoria do vereador Eliel Miranda (PSD), que garante a divulgação, no site oficial da Prefeitura, da listagem contendo informações sobre recursos advindos de contrapartidas dos empreendimentos imobiliários aprovados, com dados do empreendimento; termo de compromisso de dívidas; fórmula de cálculo com os valores; forma de pagamentos; e número do processo administrativo.

Na sequência, deve ser discutido e votado o PL 185/2022, assinado pelo vereador Carlos Fontes (União Brasil), que declara a ONG “Impacto – Ação Social”, de Santa Bárbara d’Oeste, como entidade de utilidade pública municipal. Na justificativa do projeto, o autor destaca que essa ONG existe há 13 anos e sempre trabalhou na ajuda humanitária.

MOÇÕES – As duas moções a serem votadas nesta sessão são de autoria do presidente Paulo Monaro (MDB) e do vereador Juca Bortolucci (PV). Na Moção 131/2023, Monaro manifesta aplauso ao sr. Rubens Cunha pelos 43 anos de radialismo em nossa região; enquanto na Moção 133/2023, Juca apelo ao governador Tarcísio de Freitas pela celebração de convênio para construção de escolas estaduais em Santa Bárbara d’Oeste.

As sessões camarárias são abertas ao público e também podem ser acompanhadas por transmissão, ao vivo, pelo site oficial da Câmara, pela rádio Santa Bárbara FM (95.9) e pelas redes sociais (@camarasbo).

Monaro recebe diretor da ETEC José Dagnoni

O presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, vereador Paulo Monaro (MDB), recebeu, hoje (6), em seu gabinete, a visita do diretor da ETEC Professor Doutor José Dagnoni, Klauber José Marcelli. O encontro foi acompanhado pelo secretário da EPLB (Escola do Poder Legislativo Barbarense) e chefe do Setor de Biblioteca e Memória Legislativa, Fernando Rodrigo Silva.

“Conversamos sobre possíveis parcerias entre a EPLB e a ETEC, para a realização de cursos aqui no Legislativo, sobretudo visando à capacitação de nossos servidores”, afirmou Paulo Monaro. O presidente da Câmara destaca que a ETEC é uma instituição de ensino bastante reconhecida e que qualquer parceria com a Câmara de Vereadores seria muito bem-vinda, seja para dar continuidade à formação dos funcionários do Legislativo, seja em cursos abertos à comunidade, apenas utilizando o espaço e a estrutura da Câmara Municipal.

