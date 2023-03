O Varejão de Peixes de Santa Bárbara d’Oeste, tradicional

da Semana Santa, acontecerá de quarta (5) a sexta-feira (7). A comercialização é realizada por feirantes devidamente credenciados na Prefeitura em seis pontos: Praça Rossi Armênio, no Jardim Europa, Praça da Migração, no Jardim Pérola, Avenida Antônio Pedroso, no Planalto do Sol II, Avenida da Amizade, Centro e no Santa Rita, conforme lista abaixo.

Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato com a Divisão FOP (Fiscalização de Obras e Posturas) de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, pelo telefone 3463.7878.

Confira mais detalhes:

• Praça Rossi Armênio | Rua Portugal, Jardim Europa

Quarta-feira (5), das 8 às 17 horas

Quinta-feira (6), das 8 às 17 horas

Sexta-feira (7), das 8 às 12 horas

• Praça da Migração | Avenida da Indústria, Jardim Pérola

Quarta-feira (5), das 8 às 17 horas

Quinta-feira (6), das 8 às 17 horas

Sexta-feira (7), das 8 às 12 horas

• Avenida Antônio Pedroso x Avenida Tenente João Benedito Caetano, Planalto do Sol II

Quarta-feira (5), das 8 às 18 horas

Quinta-feira (6), das 8 às 18 horas

Sexta-feira (7), das 8 às 17 horas

• Avenida da Amizade x Rua Emerlindo Batista, Santa Rosa II

Quarta-feira (5), das 12 às 18 horas

Quinta-feira (6), das 7 às 18 horas

Sexta-feira (7), das 7 às 17 horas

• Avenida Pérola Byington, em frente ao Cemitério Central, Centro

Quarta-feira (5), das 8 às 13 horas

Quinta-feira (6), das 8 às 18 horas

Sexta-feira (7), das 8 às 12 horas

• Rua Benjamin Wiezel, Jardim Santa Rita

Quarta-feira (5), das 8 às 13 horas

Quinta-feira (6), das 8 às 18 horas

Sexta-feira (7), das 8 às 12 horas

