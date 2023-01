A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste avança com o programa de arborização urbana e de preservação de mananciais no Município, proporcionando relevante avanço às questões ambientais e deixando legado às futuras gerações. Nos últimos 10 anos, mais de 115 mil árvores foram plantadas e, em 2023, este número aumentará ainda mais, dando sequência à projeção do plantio de 250 mil árvores nos próximos 15 anos.

As ações seguem intensificadas com o plantio em calçadas, parques, praças, jardins públicos, Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas verdes, além de doação de mudas à população. Das 115 mil árvores plantadas, cerca de 22 mil foram em áreas urbanas e outras 93 mil mudas foram na preservação de mananciais e recuperação de áreas verdes.

Nas próximas semanas haverá também a execução do projeto Arborização + Segura, por meio de parceria entre a Prefeitura e a CPFL Paulista. Serão plantadas centenas de mudas de porte e espécies mais adequadas para o contexto urbano, reduzindo interferências nas redes elétricas e aumentando a segurança para a população.

Além das ações executadas pela Prefeitura, o cidadão contribui no programa de arborização. Uma forma é pelo Disque Árvore – programa lançado pela Prefeitura em 2014, pioneiro na região e referência no segmento. O Disque Árvore funciona por meio do telefone (19) 3464.9010. O cidadão, ao entrar em contato, responderá os questionamentos de um cadastro e agendará o plantio de árvore em frente à sua casa. Espécies adequadas para a arborização urbana poderão ser escolhidas e, posteriormente, as equipes de trabalho do Meio Ambiente se deslocarão até o local para abertura de quadro e plantio de árvore sem custo algum.

“Temos em andamento o maior projeto de plantio de árvores da história de Santa Bárbara d’Oeste, contribuindo de maneira significativa para as questões ambientais. Preservamos os mananciais, córregos e represas, protegendo a qualidade da água – que já é de excelência –, além das nossas nascentes, prevenindo o assoreamento com a proteção que as árvores geram no solo. Há também os benefícios da área urbana, com conforto térmico em sombras que impactam na temperatura do ambiente, ajudando a controlar a umidade relativa do ar possibilitando um impacto positivo na fauna, com aves encontrando abrigo para o seu desenvolvimento”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.